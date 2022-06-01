Тюменцев научат организации спортивных мероприятий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие в кейс-сессии "Спортивный менеджмент: кейсы и комьюнити", где региональные эксперты поделятся опытом в организации спортивных мероприятий. Обучение пройдет в "Моей территории" 29 июня в 19 часов, сообщает пресс-служба мультицентра.

Участники узнают про основы спортивного менеджмента. Эксперты поделятся личными историями и успешными кейсами, расскажут, что дает опыт организации спортивных мероприятий. Далее спортивные организации Тюменской области представят презентации о своей деятельности, а участники смогут вступить в сообщество по выбору.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию.