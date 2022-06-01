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На Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени работают патрули

Общество, 13:44 28 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специальный патруль работает на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени ежедневно. Его главная задача – предотвращать нарушения правил благоустройства и следить за сохранностью зеленого фонда, сообщает городская администрация.

Участники уполномочены контролировать, чтобы на площади и на бульваре было чисто, мусор попадал лишь в урны или контейнерные площадки, а машины не стояли на газонах и цветниках. Информационные материалы разрешено размещать только в установленных местах.

Кроме того, на бульваре и на площади запрещено катание на лошадях, пони и в гужевых повозках. У предпринимателей-коневодов, среди которых в основном подростки, нет лицензии на эту деятельность, они не могут нести ответственности за жизни и здоровье клиентов.

Также на бульваре и площади нельзя вести несанкционированную торговлю, оказывать услуги по прокату машинок, устанавливать батуты.

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# Цветной бульвар

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