Селянина с пакетом марихуаны задержали в Уватском районе
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Подозреваемого в хранении марихуаны жителя с. Демьянское задержала полиция в Уватском районе, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.
У ранее неоднократно судимого 41-летнего мужчины в присутствии понятых полицейские изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения массой около 20 гр.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался, что нарвал наркосодержащее растение для собственного употребления. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.