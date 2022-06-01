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Селянина с пакетом марихуаны задержали в Уватском районе

Происшествия, 14:30 28 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в хранении марихуаны жителя с. Демьянское задержала полиция в Уватском районе, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

У ранее неоднократно судимого 41-летнего мужчины в присутствии понятых полицейские изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения массой около 20 гр.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался, что нарвал наркосодержащее растение для собственного употребления. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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# наркотики , Уватский район , уголовное дело

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