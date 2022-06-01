  • 29 июня 202229.06.2022среда
  • USD52,9699
    EUR55,8886
  • В Тюмени 6..8 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы завоевали серебро пожарной эстафеты на соревнованиях в Челябинске

Спорт, 20:46 28 июня 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Мужская сборная ГУ МЧС России по Тюменской области заняла второе место в дисциплине "Пожарная эстафета" на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Челябинске 28 июня, сообщает ведомство.

Тюменцы уступили лишь представителям Свердловской области. На третьем месте расположилась команда из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

﻿

29 июня зрители увидят преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, 30 июня – подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, а 1 июля – боевое развертывание – одно из самых ярких спортивных состязаний в пожарно-спасательном спорте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , соревнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:46 28.06.2022Тюменцы завоевали серебро пожарной эстафеты на соревнованиях в Челябинске
15:47 28.06.2022Виктор Тренёв присоединился к тренерскому составу ФК "Тюмень"
12:59 28.06.2022Две тюменские сборные открыли победами летний сезон мотогонок
10:25 28.06.2022Более 100 спортсменов встретятся на открытом турнире по гандболу в Тюмени