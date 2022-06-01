Тюменцы завоевали серебро пожарной эстафеты на соревнованиях в Челябинске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Мужская сборная ГУ МЧС России по Тюменской области заняла второе место в дисциплине "Пожарная эстафета" на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Челябинске 28 июня, сообщает ведомство.

Тюменцы уступили лишь представителям Свердловской области. На третьем месте расположилась команда из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

29 июня зрители увидят преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, 30 июня – подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, а 1 июля – боевое развертывание – одно из самых ярких спортивных состязаний в пожарно-спасательном спорте.