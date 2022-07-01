На время праздника на площади 400-летия Тюмени для проезда закроют улицу Механическую

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участок дороги по ул. Механической в Тюмени временно закроют для проезда 10 июля на время культурно-массового мероприятия на площади 400-летия Тюмени, сообщает городская администрация.

Движение будет закрыто на участке от дома по Механической, 27 до ул. Максима Горького с 8 до 22 часов.

10 июля ресторанный холдинг "Максим" отметит 30-летие, гостей ждут тематические развлекательные зоны, мастер-классы и концерт группы "Иванушки International".