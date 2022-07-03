Александр Моор поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Госавтоинспекции решают важную задачу – обеспечивают безопасность и правопорядок на дорогах. Их роль велика в снижении числа аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей при дорожно-транспортных происшествиях.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения с профессиональным праздником.

По словам главы региона, благодаря развитию транспортной инфраструктуры, постоянной работе по выявлению и ликвидации аварийно-опасных участков, использованию современных средств фиксации правонарушений, активной деятельности по профилактике нарушений удается менять обстановку на дорогах региона в лучшую сторону. Значителен и вклад в повышение культуры вождения и дисциплинированности всех участников дорожного движения.

"Ежегодно растет количество транспорта, интенсивность транспортных потоков, что налагает на сотрудников ГИБДД высокую ответственность. Уверен, профессионализм, добросовестность, порядочность неравнодушное отношение к делу позволят вам успешно выполнять все возложенные на вас функции. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в службе на благо Тюменской области и ее жителей", - сказал Александр Моор.