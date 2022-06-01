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Семенами капусты, моркови, свеклы и лука помогут обеспечить аграриев тюменские ученые

Экономика, 17:14 30 июня 2022

группа "ГАУ Северного Зауралья" ВКонтакте | Фото: группа "ГАУ Северного Зауралья" ВКонтакте

Как обеспечить аграриев качественным семенным материалом овощных культур, обсудили представители отрасли на заседании научно-технического совета департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

С предложениями по развитию селекции и семеноводства овощных культур выступила заведующая кафедрой биотехнологии и селекции в растениеводстве ГАУ Северного Зауралья, доктор сельскохозяйственных наук Анастасия Казак.

"Сегодня мы имеем четкие и подробные расчеты потребности площадей посева для производства в Тюменской области необходимого объема семян капусты, моркови, свеклы, лука, а также сформированные предложения по направлениям инвестиций", — отметила она.

Анастасия Казак пояснила, что речь идет о специализированных овощехранилищах, теплично-производственных комплексах и усилении лабораторий семеноводства, сообщили в пресс-службе ГАУ Северного Зауралья.

Проректор аграрного университета по научной работе Лариса Глазунова сообщила, что вуз готов наращивать усилия для научного обеспечения овощного семеноводства, а также готов к сотрудничеству с производственниками.

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# аграрии , ГАУ Северного Зауралья , семеноводство , ученые

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