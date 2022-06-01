Система менеджмента качества Тюменского РМЗ отвечает требованиям международного стандарта

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Тюменский ремонтно-механический завод АО "Транснефть – Сибирь" успешно завершил сертификацию системы менеджмента качества по оптимизации процессов производственной и управленческой деятельности на соответствие требованиям международного стандарта.

Аудиторская проверка прошла под руководством независимого органа по аудиту и сертификации. Были изучены производственные процессы, относящиеся к проектированию и производству продукции для объектов магистрального трубопроводного транспорта. Аудит проходил в два этапа и включал в себя проверку соответствующей документации, оценку функционирования процессов в соответствии с требованиями системы менеджмента качества предприятия.

По итогам аудита Тюменский РМЗ получил сертификат, удостоверяющий, что система менеджмента качества отвечает требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Срок действия сертификата составляет три года.

"Для любой организации система менеджмента качества является неотъемлемой частью общей системы управления предприятием. При этом важно ее не только внедрить и развивать, но и суметь подтвердить работоспособность на практике. Наш завод успешно с этой задачей справился", – отметил директор Тюменского ремонтно-механического завода Александр Кунгуров.

Подтверждение соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта позволило заводу улучшить качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг, повысить уровень удовлетворенности потребителей, а также вовлеченность коллектива в производственные процессы.

Наличие успешно действующей системы менеджмента качества в области проектирования и производства продукции позволит предприятию в долгосрочной перспективе улучшить свои экономические показатели, характеризующие общую эффективность и рентабельность производства.