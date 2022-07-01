Вторичный рынок жилья в Тюмени за первое полугодие сократился на 4%

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюмени выбор жилья на вторичном рынке за первое полугодие 2022 года сократился на 4%. К такому выводу пришли эксперты Циан.Аналитики, которые подвели итоги первого полугодия на вторичном рынке недвижимости крупных (от 500 тыс. человек) городов России.

За год количество числа лотов на вторичном тюменском рынке сократилось на 83%. Сегодня на вторичном рынке Тюмени продается 11,64 тыс. квартир. Средняя цена вторичного квадратного метра в июне 2022 года составила 102,3 тыс. рублей. За полгода стоимость квадратного метра подросла на 5%, за год – на 20%.

Кроме Тюмени выбор на вторичном рынке за 1 полугодие сократился еще в 8 городах. Это Иркутск (-47%), Томск (-41%), Саратов (-31%), Киров (-28%), Воронеж и Хабаровск (-25%), Ярославль (-11%), Красноярск (-4%). Максимальное увеличение объема предложения в Самаре (+80%), Липецке (+69%), Рязани (+58%).

Снижение ключевой ставки, по мнению руководителя Циан.Аналитика Алексея Попова, вернуло ипотечные ставки от заградительно высоких к высоким, но все же подъемным для части заемщиков, значениям.

"Это может оживить активность на вторичном рынке, - считает он. - К тому же, на рынке частично сформировался отложенный спрос за последние 2 месяца. В ближайшие месяцы мы ожидаем небольшой рост числа заключенных договоров".