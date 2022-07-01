В Тюмени назвали лучших помощников арбитражных судей Западно-Сибирского округа

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Анна Мейранс (Арбитражный суд Западно-Сибирского округа) стала победителем в конкурсе "Лучший помощник судьи Западно-Сибирского судебного округа-2022", сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Экспертная комиссия во главе с заместителем председателя Арбитражного суда Кемеровской области Жанной Васильевой назвала победителей 1 июля.

Анастасия Нигматулина (Арбитражный суд Западно-Сибирского округа) завоевала второе место.

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Елена Артикова (Арбитражный суд Алтайского края) стала третьей.

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Награды победителям вручил председатель Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислав Иванов. Он рассказал, что инициатором конкурса профессионального мастерства стали суды округа и проходит он во второй раз.

В прошлом конкурсе участвовало 22 человека. Из них девять помощников уже сдали экзамены и ожидают назначения на должности судей арбитражных судов Западно-Сибирского округа. Один из кандидатов уже стал судьей.

В этом году в конкурсе 19 участников, они представляли 12 арбитражных судов Западно-Сибирского округа.

Конкурс состоял из трех этапов: защита эссе на правовую тематику, тестирование на знание законодательства и решение задач по применению материального и процессуального права.

Несмотря на сложность заданий, участники проявили высокий уровень подготовки.

По словам Жанны Васильевой, конкурс профессионального мастерства среди помощников судей помогает сформировать кадровый резерв, и некоторые из сегодняшних участников, обязательно вольются в ряды судейского корпуса.

Критерии, заложенные в оценку этапов соревнования, позволяют выявить лучших из лучших.