Врачи тюменской больницы используют нейротренажеры для лечения юных пациентов

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

"Умную гимнастику" проводят врачи центра патологии речи и нейрореабилитации областной клинической психиатрической больницы в Тюмени. С помощью специальных нейротренажеров лечение по новой методике с мая 2020 года прошли уже 30 детей в возрасте от 4 до 10 лет, сообщает пресс-служба учреждения.

Занятия "Умной гимнастикой" направлены на развитие межполушарного взаимодействия и связей, синхронизацию работы полушарий, развитие мелкой моторики, способностей, памяти и внимания, речи и мышления.

Упражнения помогают детям, имеющим различные неврологические заболевания и синдромы, в том числе расстройства аутистического спектра. Методика позволяет выявить скрытые способности человека и расширить границы возможности деятельности его мозга.

По словам врача ЛФК Вероники Пелконен, эффективность такой гимнастики составляет 97%.

"У детей улучшается психоэмоциональное состояние, уменьшаются поведенческие нарушения, повышается уровень владения своим телом, улучшается двигательный паттерн, координация, коммуникация", - рассказала она.

Чтобы получить направление к специалистам центра патологии речи и нейрореабилитации, у ребенка должны быть определенные показания. Это может определить участковый педиатр.