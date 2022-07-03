В Тюмени самые активные студенческие сообщества получили награды

| Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте

29 самых активных студенческих сообществ региона получили награды студцентра Тюменской области. Тех, кто чаще других проводит репетиции, собрания и тренировки в пространстве, определили путем голосования, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

"Волонтеры Победы" и "Волонтеры-медики" завоевали первое место в номинации "Популярность". Звание "Первопроходцы" присвоили международной организации AIESEC, так как именно ее участники провели первую встречу в студцентре.

В номинациях "Актив", "Суперкоманда", "Трудовые будни" и "Первая помощь" наградили Российские студенческие отряды. Звание "Заморский гость" получила ассоциация иностранных студентов ТюмГУ. Ребята из 29 студенческих объединений получили грамоты, мерч Студсовета Тюменской области и подарки от партнеров.