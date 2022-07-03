Тюменцы могут поддержать свой город в федеральном конкурсе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюмени предлагают поддержать свой город в федеральном конкурсе "Город России". Народное голосование проходит на сайте город-россии.рф, пишет Вслух.ру.

Всего за победу борются 83 города, Тюмень пока занимает 22-ю строчку - за нее отдано более 8,8 тыс. голосов. На первом месте находится Владивосток. Среди городов Уральского федерального округа Ханты-Мансийск занимает 13-ю строчку, Екатеринбург – на 27-м месте, Челябинск – на 37-м, Курган – на 46-м, Салехард – на 60-м.

Чтобы проголосовать за свой город, необходимо пройти на официальный сайт конкурса город-россии.рф, выбрать Тюмень, собрать картинку и подтвердить выбор. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

Голосование продлится до конца декабря, после чего организаторы подведут итоги.