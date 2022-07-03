Тюменцам предлагают рассказать о традициях и ценностях своей семьи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рассказать о традициях своей семьи предлагают семьям Тюмени организаторы онлайн-проекта "Семейные ценности". Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, проводит ДК "Водник", пишет Вслух.ру.

За первую неделю к проекту присоединились порядка 20 участников. Они поделились фотографиями, коллажами, рассказами и стихами. Так, участники рассказали о том, что предпочитают активный отдых, любят вместе готовить, заниматься творчеством, ходить на рыбалку и за грибами. Самое главное для семей – быть счастливыми вместе.

По данным ЗАГСа Тюмени, за пять месяцев 2022 года в городе зарегистрировали 2 тыс. 56 браков, год назад появилось 1 тыс. 718 семей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал Указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности.