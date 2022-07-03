Владимир Якушев поблагодарил сотрудников ГИБДД за профессионализм и самоотдачу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником поздравил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Обеспечивать безопасность дорожного движения – задача не из легких. Дорога – это всегда уравнение со множеством переменных. В арсенале ГИБДД достаточно инструментов. Современная техника и проверенный годами опыт. Отработанные схемы действий и выстроенное взаимодействие с другими структурами. Но главное – это люди. Сотрудники, которые изо дня в день терпеливо пресекают нарушения и спасают попавших в беду. Несут службу с максимальной ответственностью", - говорится в поздравлении.

Владимир Якушев поблагодарил сотрудников ГИБДД за высокий профессионализм и самоотдачу, пожелал им успехов, здоровья и счастья.

"Пусть автомобилисты и пешеходы радуют вас безупречным соблюдением правил, а на дорогах будет спокойно", - добавил полпред.