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Житель Тюменского района переломал отцу ребра строительным уровнем

Происшествия, 10:47 04 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель Тюменского района 1993 г. р. в результате драки с отцом переломал ему ребра строительным уровнем. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", сообщает региональное управление МВД.

Жители с. Мичурино сообщили в полицию о драке между неоднократно судимым молодым человеком и его отцом. Участковый уполномоченный на месте происшествия выяснил, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.

"Установлено, что ответ на замечания отца злоумышленник нанёс ему несколько ударов строительным уровнем. Потерпевший отправился к соседке, которая вызвала наряд полиции и скорую", - сообщают оперативники.

Возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи лишение свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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# драка , полиция

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