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При тушении пожара в Тюмени обнаружили тело мужчины

Происшествия, 10:58 04 июля 2022

Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Тело мужчины 1986 г. р. нашли при тушении пожара в частном доме на ул. Дорожной в Тюмени ночью 4 июля. Проводится доследственная проверка, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По информации ведомства, на теле нет внешних признаков криминальной смерти. Следователи установят причины возгорания, а также условия, которые привели к трагедии. Среди версий произошедшей трагедии — неосторожное обращение с огнем.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Место происшествия осмотрено, очевидцы опрошены, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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# пожары , СУ СК РФ по Тюменской области

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