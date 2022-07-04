В Тюменской области муниципалитеты поощрят за создание качественной среды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За работу по созданию качественной среды муниципальные образования Тюменской области получат поощрение. Соответствующее решение принял губернатор Александр Моор на заседании президиума регионального правительства.

Глава региона напомнил, что в рейтинге оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан Тюменская область заняла второе место среди субъектов РФ. Исследование провело федеральное Агентство стратегических инициатив. Рейтинг позволили оценить общую удовлетворенность людей социальной сферой и местом жительства. Для расчета интегрального значения эксперты использовали 161 показатель, отвечающий запросам каждого человека.

"Второе место – это результат упорной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. В связи с чем мы предоставим муниципальным образованиям субвенции из областного бюджета", - отметил Александр Моор.