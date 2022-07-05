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Студенческие стройотряды ремонтируют вузы Тюмени и Тобольска

Общество, 14:00 05 июля 2022

ТИУ | Фото: ТИУ

Бойцы строительных отрядов Тюменского индустриального университета приступили к работам по ремонту учебных корпусов, столовых и общежитий в Тюмени и Тобольске.

Как сообщает пресс-служба ТИУ, студенты отремонтируют свыше 2 тыс. 500 квадратных метров помещений, будут проводить косметический ремонт в аудиториях, в Музее истории науки и техники Зауралья, столовых и общежитиях.

За свой труд, при условии выполнения норм, ребята получат 25 тысяч рублей в месяц.

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# стройотряды , ТИУ

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