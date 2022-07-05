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Полиция устанавливает обстоятельства госпитализации восьмимесячного малыша в Ишиме

Происшествия, 18:41 05 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела полиции "Ишимский" ведут проверку по установлению всех обстоятельств, связанных с госпитализацией 8-месячного ребенка в местную больницу.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

"По результатам проверки будут приняты процессуальные решения. Информация о ребенке передана во все службы профилактики, в том числе в органы опеки", - добавил он.

Напомним, ранее пресс-служба регионального департамента здравоохранения сообщила ИА "Тюменская линия", что 8-месячного малыша на улице увидела женщина, которая позвонила в скорую помощь. Бригада, прибывшая на место происшествия через несколько минут, его госпитализировала.

В пресс-службе департамента уточнили, что после ряда проведенных обследований травмы у малыша не выявлены, состояние удовлетворительное. На данный момент он чувствует себя хорошо.

Анжела Лебедева

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# полиция , ребенок , скорая помощь

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