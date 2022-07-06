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IT, юриспруденцию и менеджмент чаще всего выбирают абитуриенты ТюмГУ

Общество, 13:52 06 июля 2022

группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Самая высокая активность среди абитуриентов Тюменского госуниверситета — на IT, юриспруденции, менеджменте, лингвистике, биологии, международных отношениях и педагогическом образовании. За две недели выпускники школ подали почти 10 тыс. заявлений на направления бакалавриата и специалитета, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Общий конкурс на бюджет в университет составляет 4,5 человека на место.

Большинство поступающих предпочитают предоставлять документы в вуз очно. Абитуриентам напоминают, что отправить документы можно почтой либо в электронном виде через портал госуслуг или личный кабинет поступающего на сайте ТюмГУ.

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# приемная кампания , ТюмГУ

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