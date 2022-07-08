В Курбан-байрам в Тюмени перекроют улицу Жданова
| Фото: admtyumen.ru
Участок ул. Жданова в Тюмени перекроют на несколько часов, сообщает городская администрация. Ограничение движения вводится в связи с мероприятиями, посвященными празднику Курбан-байрам.
Движение транспорта будет прекращено 9 июля на участке от ул. Дружбы до ул. Тимуровцев с 2 часов 30 минут до 6 часов.
Схемы объезда: улицы Павлова, Владимирская и Хусаинова.
| Фото: tyumen-city.ru
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршруты, соблюдать ПДД.