В Курбан-байрам в Тюмени перекроют улицу Жданова

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Участок ул. Жданова в Тюмени перекроют на несколько часов, сообщает городская администрация. Ограничение движения вводится в связи с мероприятиями, посвященными празднику Курбан-байрам.

Движение транспорта будет прекращено 9 июля на участке от ул. Дружбы до ул. Тимуровцев с 2 часов 30 минут до 6 часов.

Схемы объезда: улицы Павлова, Владимирская и Хусаинова.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршруты, соблюдать ПДД.