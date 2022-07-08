  • 8 июля 20228.07.2022пятница
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Курбан-байрам в Тюмени перекроют улицу Жданова

Общество, 08:41 08 июля 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Участок ул. Жданова в Тюмени перекроют на несколько часов, сообщает городская администрация. Ограничение движения вводится в связи с мероприятиями, посвященными празднику Курбан-байрам.

Движение транспорта будет прекращено 9 июля на участке от ул. Дружбы до ул. Тимуровцев с 2 часов 30 минут до 6 часов.

Схемы объезда: улицы Павлова, Владимирская и Хусаинова.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршруты, соблюдать ПДД.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Курбан-байрам , ограничение движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:41 08.07.2022В Курбан-байрам в Тюмени перекроют улицу Жданова
08:28 08.07.2022В Затюменском парке семьям с детьми за участие в квестах вручат подарки
08:11 08.07.2022Победители тюменского областного фестиваля ГТО поедут в Артек
21:30 07.07.2022Победитель конкурса "Лидеры России" из Тюмени займет пост замминистра образования и науки ДНР