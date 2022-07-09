Тюменцы завоевали 11 наград на всероссийском медиафестивале "Конвергенция"

| Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск | Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск

Одиннадцать наград завоевали юные представители Тюменской области на всероссийском медиафестивале "Конвергенция". Победителями и призерами стали как коллективы, так и индивидуальные авторы.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" координатор медиафестиваля "Конвергенция", старший методист Нижнетавдинского центра дополнительного образования Юлия Домашова, жюри оценивало порядка 90 работ из 15 регионов. Заявки поступали из Тюменской, Оренбургской, Воронежской, Ростовской, Ленинградской, Калужской, Ярославской, Томской, Ульяновской, Кемеровской областей, а также из Башкортостана, Крыма, Пермского края, Карачаево-Черкессии, Краснодарского края.

"Для нашего центра это был первый опыт в организации и проведении мероприятия всероссийского уровня. Фестиваль позволил создать новую площадку для демонстрации творческого потенциала юных медийщиков со всей страны. Онлайн-формат мероприятия привлек своей доступностью и спокойной атмосферой. На фестиваль поступило большое количество работ от талантливых детей из разных уголков страны, и у каждого из них есть своя изюминка", - рассказала она.

Победителей определяли в номинациях "Лучший видеосюжет", "Лучшее анимационное видео", "Лучший социальный ролик", "Лучший репортаж" и "Лучший клип". Конкурсные работы были посвящены различным тематикам: культуре и традициям народов России, людям труда, волонтерству, экологии, лидерам 21 века, патриотизму науке и технологиям, школьной жизни, креативности. Школьники из Тюменской области завоевали награды в каждой из пяти номинаций. Лучшими стали работы ребят из Тюмени, сел Нижняя Тавда и Бухтал, поселка Московский.

"Все работы смотрятся на одном дыхании, многие видеосюжеты оставляют позитивное настроение, а некоторые заставляют задуматься над социально-значимыми проблемами. Оценивать конкурсные работы нам помогла экспертная комиссия, сформированная из числа действующих специалистов в области медиаиндустрии, журналистики, молодежной политики и педагогики", - добавила Юлия Домашова.

Она выразила надежду, что медиафестиваль "Конвергенция" станет традиционным и с каждым годом сможет привлечь еще больше талантливых детей и подростков, интересующихся журналистикой и сферой медиа.

Любовь Голышева