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Оркестр народных инструментов Башкирии даст концерт в Тюмени

Общество, 08:43 11 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

Концерт Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан пройдет в тюменской филармонии 16 сентября. Основу репертуара оркестра составляют произведения башкирских композиторов – обработки народных мелодий и оригинальные сочинения, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан (НОНИ РБ) – это уникальный творческий коллектив, в звучании которого соединились тембры старинных башкирских народных инструментов, инструментов симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. Аналогов такому коллективу в мировой музыкальной практике не существует", - отмечают организаторы.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# концерт , филармония

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