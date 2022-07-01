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Сто тюменских почтовиков получат награды к празднику

Общество, 09:58 10 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День российской почты празднуют в России 10 июля. В Тюменской области профессиональный праздник отмечают 3,5 тыс. почтовых сотрудников. Ста лучшим из них, которые достигли особых успехов в работе, будут вручены награды.

Заслуженные ведомственные и корпоративные награды получат почтальоны, операторы, начальники почтовых отделений, водители, сортировщики и представители других почтовых профессий, пишет Megatyumen.ru.

Отдельные сотрудники получат также высокие награды от Тюменской областной думы и президента России Владимира Путина.

"Почтовая отрасль стремительно меняется: развивается и модернизируется сеть почтовых отделений, внедряются инновационные сервисы и услуги, востребованные у населения, повышается качество обслуживания клиентов, сокращаются сроки доставки почтовых отправлений. Все это – благодаря ежедневному и кропотливому труду наших сотрудников, их добросовестности и ответственности, доброму и внимательному отношению к людям, чьё уважение и доверие является главной ценностью почты", — поделился директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.

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# Почта России , праздники

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