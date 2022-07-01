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Самые популярные страницы органов власти Тюменской области в соцсетях назвал ЦУР

Общество, 20:34 10 июля 2022

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

32 органа власти Тюменской области ведут свои страницы в социальных сетях. У каких из них больше всего подписчиков во "Вконтакте", в Telegram и "Одноклассниках", рассказали в пресс-службе ЦУР Тюменской области.

Самыми популярными страницами во "ВКонтакте" по Тюменской области среди органов власти являются сообщества департаментов информатизации и здравоохранения. У них более 9,5 тысяч подписчиков.

В Telegram больше всего читателей на каналах департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования и департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

В "Одноклассниках" лидеры по числу подписчиков — департаменты АПК и гражданской защиты и пожарной безопасности области.

В конце июня Госдума РФ приняла закон, обязывающий органы власти создавать официальные страницы в соцсетях. Сегодня такие страницы кроме органов власти Тюменской области ведут все администрации городов и районов региона.

Департаменты на своих страницах делятся новостями и нововведениями в своих сферах, отвечают на вопросы жителей, показывают результаты своей работы. В сообществах 26 муниципалитетов региона появляются новости городов и районов.

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# социальные сети , ЦУР Тюменской области

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