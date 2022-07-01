В Тюменской области потушили 50 пожаров за неделю

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

50 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за прошедшую неделю, сообщает региональное управление МЧС.

К ликвидации последствий ДТП спасательные подразделения привлекались 53 раза. 38 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.

Виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.