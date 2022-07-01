400 часов отработает любитель пьяной езды из Исетского района

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

400 часов отработает любитель пьяной езды на машине из Исетского района. Суд приговорил его к исправительным работам и лишению водительских прав почти на три года, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что пьяным за руль 22-летний житель с. Бархатово Исетского района садился регулярно. Ранее он уже был привлечен к административному наказанию. А задержание 12 мая, когда алкотестер показал 0,83 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха, завершилось судебным заседанием.

Сам подсудимый вину свою признал. Объяснил, что пил из-за проблем в семье. А свою машину он выставил на продажу и обещал исправиться.