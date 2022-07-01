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Лучшие российские короткометражки покажут на фестивале уличного кино в Тобольске

Общество, 08:27 12 июля 2022

группа "Администрация города Тобольска" во ВКонтакте | Фото: группа "Администрация города Тобольска" во ВКонтакте

Лучшие российские короткометражки последних лет покажут на IX Фестивале уличного кино в Тобольске. Он стартует 15 июля на Базарной площади и продлится до сентября.

Эксперты обработали более 1 тыс. заявок и выбрали из них 70 киноработ. Среди картин фестиваля — режиссерский дебют Саши Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Екатерины Шпицы, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.

Тоболяки смогут повлиять на итог фестиваля. В каждом городе, где он проходит, по окончании показа зрители голосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замеряет уровень света. В конце сезона этот показатель посчитают, и победитель получит грант в 1,5 млн рублей.

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