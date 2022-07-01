  • 11 июля 202211.07.2022понедельник
  • USD61,2664
    EUR62,0499
  • В Тюмени 28..30 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жителя Тюменской области отправили на обязательные работы за долг по алиментам в 900 тысяч рублей

Общество, 15:27 11 июля 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Полгода исправительных работ получил житель Казанского района, задолжавший своей 11-летней дочери алименты более чем на 900 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В ноября 2021 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Но, не имея уважительных причин, никаких мер по погашению задолженности он не предпринял и официально не работал.

В судебном порядке должник свою вину признал. Мать девочки сообщила, что ее ранее судимый бывший супруг лишен родительских прав в отношении дочери и помощи не оказывает, общение с ребенком не поддерживает.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# алименты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 11.07.2022Декорации со съемок фильма "По щучьему велению" стали частью детской площадки в туркомплексе "Абалак"
15:27 11.07.2022Жителя Тюменской области отправили на обязательные работы за долг по алиментам в 900 тысяч рублей
15:16 11.07.2022Сквер выпускников в Тобольске благоустроят в 2023 году
14:28 11.07.202220-й конкурс профмастерства состоялся в АО "Транснефть-Сибирь"