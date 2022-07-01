Жителя Тюменской области отправили на обязательные работы за долг по алиментам в 900 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Полгода исправительных работ получил житель Казанского района, задолжавший своей 11-летней дочери алименты более чем на 900 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В ноября 2021 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Но, не имея уважительных причин, никаких мер по погашению задолженности он не предпринял и официально не работал.

В судебном порядке должник свою вину признал. Мать девочки сообщила, что ее ранее судимый бывший супруг лишен родительских прав в отношении дочери и помощи не оказывает, общение с ребенком не поддерживает.