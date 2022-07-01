  • 11 июля 202211.07.2022понедельник
  • USD61,2664
    EUR62,0499
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Бердюжском районе шестилетнюю девочку укусила бездомная собака

Происшествия, 16:59 11 июля 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

30 тысяч рублей компенсации выплатит администрация Бердюжского района девочке, которую покусала бродячая собака. Инцидент произошел 14 апреля: на шестилетнюю девочку напала собака с чипом. На раны ребенку - под правым глазом и на голове наложены швы. Родители обратились с иском в Бердюжский районный суд, который 11 июля вынес решение о компенсации морального вреда.

На заседании представитель администрации района не согласился с иском. Рассказал, что муниципалитет заключает контракты на отлов и возврат на прежние места обитания бездомных собак. Это животное подрядчик поймал, но выпустил - она не была агрессивной.

Поскольку по Гражданскому кодексу РФ безнадзорные животные относятся к муниципальной собственности, то ответственность за причиненный моральный вред, по данному делу, несет администрация района. При определении суммы компенсации морального вреда, суд учел и возраст пострадавшей, и длительное лечение, которое ей пришлось пройти.

Решение в законную силу не вступило.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# компенсация , моральный ущерб , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:51 11.07.2022Прокурор Тюменской области взял на контроль проверку по факту обнаружения ребенка в подъезде
17:35 11.07.2022Более полумиллиона рублей по алиментам задолжал житель Голышманово своей дочери
17:25 11.07.2022Информацией о найденном в подъезде малыше заинтересовались следователи в Тюменской области
16:59 11.07.2022В Бердюжском районе шестилетнюю девочку укусила бездомная собака