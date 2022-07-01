В Бердюжском районе шестилетнюю девочку укусила бездомная собака

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

30 тысяч рублей компенсации выплатит администрация Бердюжского района девочке, которую покусала бродячая собака. Инцидент произошел 14 апреля: на шестилетнюю девочку напала собака с чипом. На раны ребенку - под правым глазом и на голове наложены швы. Родители обратились с иском в Бердюжский районный суд, который 11 июля вынес решение о компенсации морального вреда.

На заседании представитель администрации района не согласился с иском. Рассказал, что муниципалитет заключает контракты на отлов и возврат на прежние места обитания бездомных собак. Это животное подрядчик поймал, но выпустил - она не была агрессивной.

Поскольку по Гражданскому кодексу РФ безнадзорные животные относятся к муниципальной собственности, то ответственность за причиненный моральный вред, по данному делу, несет администрация района. При определении суммы компенсации морального вреда, суд учел и возраст пострадавшей, и длительное лечение, которое ей пришлось пройти.

Решение в законную силу не вступило.