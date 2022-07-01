Тюменца задержали со свертком мефедрона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца 1989 г.р. задержали при попытке забрать сверток с порошкообразным веществом из тайника. Экспертиза показала, что в пакетике был мефедрон массой 0,67 гр., сообщает региональное УМВД.

Ранее судимый тюменец пояснил, что приобрел наркотик через мессенджер. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК ПФ. Максимальное наказание - до двух лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.