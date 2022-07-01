"Тюменская линия" проведет прямую трансляцию закрытия этапа конкурса "Инженерный резерв России"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прямую трансляцию официального закрытия этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов "Инженерный резерв России" проведет информационное агентство "Тюменская линия" 13 июля. Начало в 19 часов 30 минут.

Напомним, конкурс провела Школа инженерного резерва ТИУ. 230 юных инженеров со всей России в течение двух недель трудились над научно-техническими проектами, защита которых состоится 13 июля.