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"Тюменская линия" проведет прямую трансляцию закрытия этапа конкурса "Инженерный резерв России"

Общество, 16:41 12 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прямую трансляцию официального закрытия этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов "Инженерный резерв России" проведет информационное агентство "Тюменская линия" 13 июля. Начало в 19 часов 30 минут.

Напомним, конкурс провела Школа инженерного резерва ТИУ. 230 юных инженеров со всей России в течение двух недель трудились над научно-техническими проектами, защита которых состоится 13 июля.

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# инженерный резерв России , ТИУ , трансляция

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