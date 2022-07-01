Доследственная проверка по факту гибели подростка на воде началась в Ишиме

| Фото: t.me/sledcom72 | Фото: t.me/sledcom72

Доследственную проверку по факту обнаружения тела 17-летнего подростка в затоке р. Ишим начали следователи, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

"11 июля в послеобеденное время 17-летний подросток в компании друзей купался в затоке реки Ишим в черте города Ишима. Ребенок нырнул, но вынырнуть уже не смог. Тело подростка обнаружено и извлечено из воды в тот же день в районе 18 часов вечера", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют и уточняют все обстоятельства произошедшего, проводят опросы очевидцев и приятелей погибшего подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение доследственной проверки по факту утопления 17-летнего подростка в реке Ишим. Кроме того, он поручил Ишимскому межрайонному прокурору проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности граждан при использовании водных объектов.