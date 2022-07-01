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Тюменца отправили в колонию на 12 лет за интимную переписку с шестилетней девочкой

Происшествия, 14:25 13 июля 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

12 лет лишения свободы получил 21-летний тюменец, развративший шестилетнюю девочку из Челябинской области. Его осудили за "иные действия сексуального характера", сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как стало известно в суде, в начале марта 2021 года в соцсетях молодой человек познакомился с девочкой, у которой была личная страница ВКонтакте. После непродолжительной переписки он предложил ей прислать интминые фотографии.

"Девочка не только сфотографировалась обнаженной, но и снялась на видео. Затем отправила фото и видео растлителю. Мама ребенка чистила перегруженный информацией планшет дочери, где в приложении и обнаружила "интимное кино". Родительнице удалось выяснить, кому дочь отправила фотографии", – сообщили в пресс-службе.

Женщина обратилась с заявлением в следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело.

По словам матери девочки, получив в подарок планшет, дочь вначале играла в игры, а потом смотрела мультики и видеосюжеты. В феврале 2021 года девочка попросила маму зарегистрировать ее в социальной сети ВКонтакте, там девочку и нашел злоумышленник.

Отбывать наказание тюменец будет в исправительной колонии строгого режима. Также он заплатит 300 тыс. рублей компенсации морального вреда родителям ребенка.

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# дети , приговор , суды

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