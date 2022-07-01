Фактчекинг-платформа "Лапша" опровергла 222 фейка за июнь

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

222 фейка с общими охватами 980 млн просмотров выявили аналитики сервиса "Лапша" за июнь. Всего на проверку в чат-боты проекта поступило более 1 тыс. сообщений, 60% вопросов было связано со специальной военной операцией.

Больше всего фейков было обнаружено в социальной сети "ВКонтакте" — 28% и мессенджере Telegram — 19%. Из 222 фейковых новости, которые удалось опровергнуть, почти 36% было посвящено СВО, на втором месте была тема международных отношений (16,6%), а на третьем месте — внутренняя политика (12,2%).

Самым популярной недостоверной новостью оказалось сообщение об увольнении Натальи Поклонской якобы из-за ее высказываний — она набрала более 37 млн просмотров. В фейке сообщали, что причиной смены работы стали ее слова о символах Z и V. Однако сама героиня новости пояснила, что просто перешла на новое место работы и стала советником генпрокурора РФ.

В Москве главным фейком месяца стала информация о бабушке, которая будто бы не смогла снять деньги на похороны мужа. В сообщении утверждалось, что банк ВТБ 24 на просьбу женщины снять свои сбережения ответил отказом из-за введенных ограничений. При этом распространялось фото бланка из банка ВТБ 24, которого не существует с 2018 года.

А среди регионов в Топ вышел фейк о новосибирских студентах, которым якобы предложили поехать в "командировку" в Запорожскую и Херсонскую области Украины. Но СМИ выяснили, что ни вуз, ни Минобразования Новосибирской области не занимались набором молодых специалистов для работы на Украине.

"Лапша" — фактчекинговый проект, который занимается выявлением фейков в Сети и обучением медиаграмотности. Пользователи могут отправить в "Лапшу" подозрительную информацию. Специалисты проекта проверят ее и дадут ответ: фейк это или правда. Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и "ВКонтакте".