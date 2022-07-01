Народные рецепты блюд юга Тюменской области соберут в новом шоу "Тюменского времени"

Новый проект "Сибирский шеф" запускают телеканал "Тюменское время" и ресторанная компания "Максим". Основатель и собственник компании Лариса Невидайло в поиске уникального рецепта обращается за помощью к телеведущей с экспертностью в этом вопросе.

Анастасия Семянива отправляется в турне по югу области, чтобы найти оригинальные кулинарные рецепты. В гостях у участников проекта она готовит семейное фирменное блюдо, используя только местные ингредиенты.

По итогам проекта организаторы представят "Сборник народных рецептов Тюменской области", а самое вкусное и необычное блюдо станет визитной карточкой загородного ресторана "Дача".

В эфир выйдет 13 серий. В каждой зрители найдут рецепт самобытного блюда и множество кулинарных лайфхаков, а также увидят, как живут люди в самых отдаленных уголках нашей области.

Увидеть новый проект "Сибирский шеф" можно с 16 июля на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного телевидения).