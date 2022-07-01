Новую программу представит ансамбль "Зори Тюмени" в сентябре

kto72.ru kto72.ru

Концертный сезон ансамбля "Зори Тюмени" начнется с программы "Танец - душа народа" в концертном зале им. Ю. Гуляева 24 сентября в 18 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В программе: хореографические композиции, основанные на традициях танцевального искусства народов России. Творческую манеру коллектива отличает яркость постановок, филигранность исполнения, умение постигать характерные национальные черты танцевальной культуры разных народов, в том числе жителей тюменского севера.

За более чем 40-летнюю творческую деятельность коллектив представлял хореографическое искусство Тюмени в городах России, севера и юга Тюменской области. "Зори Тюмени" - единственный профессиональный ансамбль танца Тюменской области, который за свою творческую жизнь гастролировал в 25-ти странах мира. Ансамбль имеет звание лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей народного искусства.

Художественные руководители – заслуженные работники культуры России Валерий и Галина Арцер. Главный балетмейстер – заслуженный артист России Валерий В. Арцер.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.