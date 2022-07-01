На тюменской круглой бане противоаварийные работы начнутся в сентябре 2022 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Противоаварийные работы в круглой бане в Тюмени начнутся в сентябре 2022 года. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил предприниматель из Санкт-Петербурга, инвестор проекта реконструкции объекта культурного наследия регионального значения Евгений Гудов.

"Сейчас в Санкт-Петербурге делают экспертизу, какой внешний вид будет у бани. Исторически — первый этаж кирпич, два верхних этажа под — штукатурка под покраску, также будем восстанавливать парапет на крыше. На госэкспертизу проект планируем передать в декабре 2022 года, стройка начнется в 2023 году", — сказал он.

В отреставрированной бане откроется планетарий и лаборатория. По словам автора проектов планетариев в России и за рубежом Евгения Гудова, это будет единственный в стране планетарий, расположенный в историческом здании.

Круглая баня по ул. Ленина, 3а — единственный памятник конструктивизма, сохранившийся в Тюмени. Она была построена в 1932 году по проекту архитектора Александра Никольского.

Влада Нерадовская