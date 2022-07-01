ФК "Тюмень" готовится к старту нового сезона в ФНЛ-2

Фото: fc-tyumen.ru Фото: fc-tyumen.ru

Первым соперником ФК "Тюмень" в новом сезоне станет Амкар-Пермь". Матч состоится на стадионе "Геолог" 24 июля.

30 июля пройдет выездная игра с "Челябинском". С "Новосибирском" тюменцы встретятся 14 августа.Все эти клубы претендуют на выход в лигу выше — ФНЛ. ФК "Тюмень" проведет в нынешнем сезоне 27 игр, завершится турнир 5 июня 2023 года.

Тюменская команда будет выступать в обновленном составе, сообщает "Вслух.ру". Капитаном стал вернувшийся в клуб нападающий Александр Коротаев. Среди новичков — футболисты, имеющие опыт в ФНЛ и премьер-лиге. Это защитники Артём Пасько и Никита Чистяков, полузащитники Линар Шарифуллин и Никита Балахонцев, нападающие Никита Касаткин,Владимир Лаптев, Илья Прохоров, голкипер Егор Любаков. Арендованы полузащитники Владислав Тюрин (с ним продлено арендное соглашение) и Евгений Болотов.

"Я доволен тем составом, который у нас собирается", - прокомментировал главный тренер "Тюмени" Игорь Меньщиков.