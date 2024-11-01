Любители зимнего плавания поспорят за Кубок Тюмени

| Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования на Кубок Тюмени по зимнему плаванию пройдут на базе клуба "Кристалл" (Мельникайте, 75/2) 30 ноября. Начало в 11 часов.

На старт выйдут "моржи" разных возрастных групп: от 12 до 14 лет, от 15 до 17 лет и от 18 лет и старше - всего более 40 участников. Они посоревнуются в брассе, баттерфляе и вольном стиле на дистанциях 25 метров, а также в брассе и вольном стиле на дистанциях 50, 100 и 200 метров.

Победителей и призеров ждут заветные кубки, медали и дипломы, сообщает департамент по спорту и молодежной политике городской администрации.