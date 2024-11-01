Тюмень примет чемпионат и первенство города по лёгкой атлетике

| Фото: департамент по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени

Около 200 спортсменов от 10 до 23 лет и старше соберут в Тюмени чемпионат и первенство города по лёгкой атлетике. Соревнования пройдут в индивидуальных и командных зачётах среди семи возрастных групп 28 и 29 ноября.

Торжественное открытие состоится 28 ноября в 14 часов 45 минут в Легкоатлетическом манеже по ул. Луначарского, 12. Участников ждут забеги на 60, 400 и 1 тыс. 500 м, прыжки в высоту и тройной прыжок, толкание ядра и эстафета.

Победители и призёры получат дипломы и медали соответствующих степеней, сообщает департамент по спорту и молодёжной политике администрации города.