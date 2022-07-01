Жители Тюменской области еще успевают заявиться на театральную смену форума "Таврида"

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Жители Тюменской области еще успевают заявиться на театральную смену форума "Таврида", который пройдет в Крыму с 5 по 11 сентября. Заявку на участие в образовательном заезде "Главная сцена" можно заполнить до 27 июля на сайте Таврида.Арт.

К участию в образовательном заезде приглашаются театральные менеджеры, продюсеры, артисты и режиссеры театра, композиторы, видеохудожники, фешн-дизайнеры в возрасте от 18 до 35 лет. Результаты экспертного отбора станут известны 15 августа.

Напомним, "Главная сцена" состоит из шести арт-школ. На занятиях участники создают спектакли, для них проводят мастер-классы известные театральные эксперты, режиссеры и мастера российской сцены. А еще – развитие туристического гостеприимства, создание цифровых-моделей умных домов, участники также попробуют себя в роли предпринимателя и запустят свой первый проект. Команды будут учиться по уникальной программе, а финалистов подготовят к защите в грантовых конкурсах, сообщает "Мегатюмень".