Более половины соцобъеков Тюменского района готовы зиме

| Фото: minstroyrf.ru | Фото: minstroyrf.ru

Более половины объектов социальной инфраструктуры подготовили к отопительному периоду в Тюменском районе. Работы по сетям, на объектах тепло-и водоснабжения, в домах и учреждениях стартовали еще в мае. За сезон запланирована подготовка 126 котельных, более 153 км тепловых сетей, 79 км канализационных и 204 км водопроводных, сообщает администрация Тюменского района.

К холодам уже готовы два из трех канализационно-очистных сооружения, семь из 10 водонапорных башен, 205 из 571 многоквартирного дома. В котельной поселка Богандинский модернизируют оборудование, что обеспечит надежность теплоснабжения не только ближайших многоквартирных домов, но и новой школы. Она откроет двери 1 сентября, говорится в сообщении.

Кроме того, в начале июля завершены работы по подготовке к зиме в 15 учреждениях здравоохранения, 32 – образования, 22 – культуры. Специалисты предприятий жилищно-коммунального комплекса промывают, испытывают на прочность и ремонтируют инженерные сети. При необходимости заменяют проблемные участки. Также проверяют наличие приборов учета и их допуск к эксплуатации. Работы по подготовке к зиме коммунальщики района планируют завершить до 15 сентября.