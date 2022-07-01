  • 17 июля 202217.07.2022воскресенье
  • USD57,8323
    EUR57,8851
  • В Тюмени 24..26 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более половины соцобъеков Тюменского района готовы зиме

Экономика, 16:48 17 июля 2022

minstroyrf.ru | Фото: minstroyrf.ru

Более половины объектов социальной инфраструктуры подготовили к отопительному периоду в Тюменском районе. Работы по сетям, на объектах тепло-и водоснабжения, в домах и учреждениях стартовали еще в мае. За сезон запланирована подготовка 126 котельных, более 153 км тепловых сетей, 79 км канализационных и 204 км водопроводных, сообщает администрация Тюменского района.

К холодам уже готовы два из трех канализационно-очистных сооружения, семь из 10 водонапорных башен, 205 из 571 многоквартирного дома. В котельной поселка Богандинский модернизируют оборудование, что обеспечит надежность теплоснабжения не только ближайших многоквартирных домов, но и новой школы. Она откроет двери 1 сентября, говорится в сообщении.

Кроме того, в начале июля завершены работы по подготовке к зиме в 15 учреждениях здравоохранения, 32 – образования, 22 – культуры. Специалисты предприятий жилищно-коммунального комплекса промывают, испытывают на прочность и ремонтируют инженерные сети. При необходимости заменяют проблемные участки. Также проверяют наличие приборов учета и их допуск к эксплуатации. Работы по подготовке к зиме коммунальщики района планируют завершить до 15 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# подготовка к зиме , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 17.07.2022Более половины соцобъеков Тюменского района готовы зиме
10:13 16.07.2022Тобольские самозанятые выставят экотовары на ярмарке в Аптекарском саду
18:10 15.07.202216 тысяч 800 особей стерляди выпустили в Тобол в Ярковском районе
17:13 15.07.2022Шесть тонн ягод из Киргизии завезли в Тюменскую область