Защитить ребенка от летних происшествий может бдительность родителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Защитить ребенка от летних происшествий в городе и на даче поможет бдительность родителей. Это правило касается и падений из окон маленьких детей. С начала года в областной столице произошло уже три таких инцидента: один весной, и два инцидента в июле, в прошлом году – семь. По родительскому недосмотру дети выпали из окон, облокотившись на москитные сетки.

Специалисты держат эту тему в зоне особого внимания, разъясняя родителям простые правила, которые помогают сохранить жизнь деткам. К примеру, окна можно сделать безопасными, установив на них блокираторы. Ребенок не в силах открыть такое окно.

Впрочем, летом подвергаются риску и старшие дети. Угрозу для них представляют игры на высоте, в заброшенных домах и на пожарных лестницах в городе, в колодцах и бассейнах на дачах, с садовым инвентарем.

Для того, чтобы предотвратить несчастные случаи в заброшенных домах, сотрудники городской администрации ведут реестр таких зданий, собственники обязаны обеспечить безопасность и оградить такую территорию.

По словам заместителя председателя городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тюмени Илоны Осиповой главное правило – нужно всегда обсуждать с детьми возможные опасные ситуации, которые могут нести угрозу здоровью и жизни. Важно никогда не оставлять детей без присмотра и всегда знать, где и с кем находится ваш ребенок. Если он уходит, необходимо научить его, чтобы он всегда ставил родителей в известность, сообщает "Тюменская область сегодня".