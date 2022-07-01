В Тюменской области разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водителя, который сбил пешехода и скрылся разыскивают в Тюменской области. Авария со смертельным исходом произошла на 184-м километре трассы Тюмень – Ишим – Омск в Омутинском районе 17 июля во втором часу ночи, сообщает ГИБДД Тюменской области.

"Водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. 38-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Очевидцев происшествия просят обратиться в дежурную часть полка ГИБДД по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, 16 или позвонить по телефону: 8(3452) 794-610.