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Розы, мяту и шелковицу получили предприниматели Тюменской области из Армении

Общество, 11:59 18 июля 2022

ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Три партии цветов, ягод и зелени получили предприниматели Тюменской области из Армении, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Более 29 тыс. срезов роз, гвоздик, гербер, эустом, альстромерий, 108 кг мяты и розмарина, 372 кг клубники и шелковицы проверили на фитосанитарную безопасность в пункте пропуска международного аэропорта Рощино.

Во всех трех партиях специалисты не обнаружили карантинных объектов. Предпринимателям выдали сертификаты, которыми подтверждена фитосанитарная безопасность ягод, цветов и зелени.

ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

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# Армения , зелень , управление Россельхознадзора , цветы , ягоды

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