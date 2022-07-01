Розы, мяту и шелковицу получили предприниматели Тюменской области из Армении

| Фото: ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Три партии цветов, ягод и зелени получили предприниматели Тюменской области из Армении, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Более 29 тыс. срезов роз, гвоздик, гербер, эустом, альстромерий, 108 кг мяты и розмарина, 372 кг клубники и шелковицы проверили на фитосанитарную безопасность в пункте пропуска международного аэропорта Рощино.

Во всех трех партиях специалисты не обнаружили карантинных объектов. Предпринимателям выдали сертификаты, которыми подтверждена фитосанитарная безопасность ягод, цветов и зелени.