Открыт набор волонтеров для поиска пропавших людей на водных объектах Тюменской области
Пополнить ряды водолазной группы "ДобротворецЪ" предлагают жителям Тюменской области. Это всероссийское волонтерское сообщество занимается поиском пропавших людей на водных объектах.
В настоящее время набор ведется по нескольким направлениям. Водолазов, дайверов, подводных охотников, фридайверов, а также пеших добровольцев, желающих принимать участие в поиске, приглашают на направление "Поисковики".
"Нужны люди, готовые оказывать помощь на добровольной основе: профессиональные водолазы со своим снаряжением, аттестованные дайверы, судоводители и владельцы моторных лодок, байдарочники, сапсерферы, матросы-спасатели, владельцы квадрокоптеров для осмотра поверхности акватории с воздуха", - рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе организации.
Стрессоустойчивые, ответственные и коммуникабельные люди, способные решать нестандартные задачи, могу стать координаторами. Их задача - принимать заявки, работать удаленно с родными пропавшего, с госструктурами и поисковиками. Также набирают волонтеров в группу отслеживания.
"Когда поисковики выезжают на поисковое мероприятие или возвращаются обратно, важно, чтобы они благополучно добрались домой. Именно этим и занимается группа отслеживания. Как правило, деятельность ведется в ночное время суток", - сообщили они.
В группу оперативного оповещения нужны ребята, которые могут распространять посты в социальных сетях и группах для информирования населения. Также ищут специалистов пресс-службы.
Чтобы присоединиться к водолазной группе "ДобротворецЪ", необходимо заполнить анкету по ссылке. Телефон горячей линии 8-800-700-54-52.
Любовь Голышева