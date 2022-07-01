Открыт набор волонтеров для поиска пропавших людей на водных объектах Тюменской области

| Фото: группа "Водолазная группа "ДобротворецЪ" в социальной сети "ВКонтакте" | Фото: группа "Водолазная группа "ДобротворецЪ" в социальной сети "ВКонтакте"

Пополнить ряды водолазной группы "ДобротворецЪ" предлагают жителям Тюменской области. Это всероссийское волонтерское сообщество занимается поиском пропавших людей на водных объектах.

В настоящее время набор ведется по нескольким направлениям. Водолазов, дайверов, подводных охотников, фридайверов, а также пеших добровольцев, желающих принимать участие в поиске, приглашают на направление "Поисковики".

"Нужны люди, готовые оказывать помощь на добровольной основе: профессиональные водолазы со своим снаряжением, аттестованные дайверы, судоводители и владельцы моторных лодок, байдарочники, сапсерферы, матросы-спасатели, владельцы квадрокоптеров для осмотра поверхности акватории с воздуха", - рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе организации.

Стрессоустойчивые, ответственные и коммуникабельные люди, способные решать нестандартные задачи, могу стать координаторами. Их задача - принимать заявки, работать удаленно с родными пропавшего, с госструктурами и поисковиками. Также набирают волонтеров в группу отслеживания.

"Когда поисковики выезжают на поисковое мероприятие или возвращаются обратно, важно, чтобы они благополучно добрались домой. Именно этим и занимается группа отслеживания. Как правило, деятельность ведется в ночное время суток", - сообщили они.

В группу оперативного оповещения нужны ребята, которые могут распространять посты в социальных сетях и группах для информирования населения. Также ищут специалистов пресс-службы.

Чтобы присоединиться к водолазной группе "ДобротворецЪ", необходимо заполнить анкету по ссылке. Телефон горячей линии 8-800-700-54-52.

Любовь Голышева