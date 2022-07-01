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В Тюменской области замедлился прирост цен на путевки в Египет и Турцию

Общество, 13:28 18 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

Для тюменских туристов прирост цен на путевки в Египет и Турцию в июне 2022 года заметно замедлился. Этому, сообщает Росстат, способствовало укрепление рубля.

По причине высокой сравнительной базы прошлого года замедлился рост цен на аренду одно- и двухкомнатных квартир (годом ранее аренда квартир в области существенно дорожала на фоне роста цен на недвижимость).

В замедление годового темпа прироста цен в сфере услуг в июне 2022 года вносит и динамика цен на услуги банков. В условиях общего снижения процентных ставок в экономике продолжили снижаться годовые темпы прироста платы за пользование потребительским кредитом.

В целом годовой темп прироста цен в сфере услуг в июне 2022 года по сравнению с маем снизился на 1,18 п.п. и составил 8,21%.

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# инфляция , цены

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