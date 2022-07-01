В Ишиме ремонтируют здание под коррекционную школу

| Фото: группа "Администрация города Ишима" ВКонтакте | Фото: группа "Администрация города Ишима" ВКонтакте

Ремонт идет в здании Центра дополнительного образования детей (ул. Соборная площадь, 2) в Ишиме. Первый и второй этажи отдадут под коррекционную школу № 3, сообщил глава города Федор Шишкин.

"Полностью ремонт завершим в течение года. В комфортных условиях этого здания хватит места двум образовательным заведениям, для каждого оборудуют отдельную входную группу", — прокомментировал он.

Наряду с перепланировкой ведется замена отопительной системы и окон, обновят кровлю. Также в планах — благоустройство площади и создание парковки.

На месте снесенного здания коррекционной школы построят городскую поликлинику.